Порошенко пообещал аудит Укроборонпрома до конца года
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, говорится на его странице в Тwitter.
"Правительство и СНБО должны как можно скорее начать подбор аудитора для Укроборонпрома. Это должна быть международная компания с репутацией и соответствующим уровнем доверия. Это то, что мы планировали заранее, ведь это один из критериев нашего движения в НАТО", - говорится в сообщении.
Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что аудит должны провести до конца года.
Правительство и СНБО должны как можно скорее начать подбор аудитора для @ukroboronprom . Это должна быть международная компания с репутацией и соответствующим уровнем доверия. Это то, что мы планировали заранее, ведь это один из критериев нашего движения к @NATO - наш ОПК должен соответствовать стандартам НАТО- Петр Порошенко (@poroshenko) 7 марта 2019 г.
- Напомним, в предыдущем выпуске расследования Bihus.info говорилось, что Игорь Гладковский вместе с соратниками через фирмы-прокладки якобы поставлял оборонным предприятиям контрабандные российские детали по завышенным в 2-4 раза ценам.
- По данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн. В Укроборонпроме заявили, что расследование хищений содержит манипуляции.
- Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский попросил временно приостановить его полномочия.
- НАБУ начало досудебное расследование.
- Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского.
- Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин в сговоре с сыном заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем Гладковским и экс-сотрудником "Укроборонпрома" Виталием Жуковым заказал по завышенной цене высотомеры российского производства.
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Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Кабмин Украины провести аудит государственного концерна "Укроборонпром".
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Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
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