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Порошенко пообещал аудит Укроборонпрома до конца года

Аудит Укроборонпрома должен состояться до конца текущего года, поэтому правительство и СНБО должны как можно скорее начать подбор аудитора

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, говорится на его странице в Тwitter.

"Правительство и СНБО должны как можно скорее начать подбор аудитора для Укроборонпрома. Это должна быть международная компания с репутацией и соответствующим уровнем доверия. Это то, что мы планировали заранее, ведь это один из критериев нашего движения в НАТО", - говорится в сообщении.

Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что аудит должны провести до конца года.

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