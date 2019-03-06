Государственный оборонный заказ будет максимально открытым, - Пашинский
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Отмечается, что закрытыми будут только украинские военные стратегические разработки. Советское оружие, боеприпасы, автотехника, импорт максимально будут открытыми.
Пашинский рассказал, что президент Порошенко предложил пригласить в Наблюдательный совет Укроборонпрома представителей стран-членов НАТО.
"Ведь это может ускорить достижение предприятиями концерна "Укроборонпром" стандартов, необходимых для вступления Украины в НАТО", - подчеркнул президент.
Предлагаю расширить состав Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО. Это ускорит достижение предприятиями @ukroboronprom стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс- Петр Порошенко (@poroshenko) March 6, 2019
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