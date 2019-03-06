Государственный оборонный заказ будет максимально открытым, - Пашинский

6 марта, 2019, 18:48

На заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о максимально открытом государственном оборонном заказе

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что закрытыми будут только украинские военные стратегические разработки. Советское оружие, боеприпасы, автотехника, импорт максимально будут открытыми.

Пашинский рассказал, что президент Порошенко предложил пригласить в Наблюдательный совет Укроборонпрома представителей стран-членов НАТО.

"Ведь это может ускорить достижение предприятиями концерна "Укроборонпром" стандартов, необходимых для вступления Украины в НАТО", - подчеркнул президент.