Работники ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о сделках вокруг Укроборонпрома, НАБУ тоже причастно, - BihusINFO
Об этом говорится в расследовании проекта BihusINFO.
По данным журналистов, почти все правоохранительные органы несколько лет знали о применении сомнительных схем в украинском оборонном комплексе. Речь идет о СБУ, ГФС, НАБУ, ГПУ.
Журналисты обнародовали переписку руководителя компании "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы с работником СБУ, в котором он жалуется, что не успевает собрать деньги на новые взятки для закрытия уголовных производств. Речь идет о делах, которые открывали ГФС и ГПУ.
В частности, в ноябре 2016 года Рогоза и бизнесмен Жуков обсуждали передачу взятки в $ 30 000 - 20 для ГПУ и 10 для ГФС. ГФС первой среди правоохранительных ведомств открывала дела по конвертационных центрах и "Оптимумспецдеталь". Это предприятие должно быть наказано за уклонение от уплаты налогов.
Рогоза в беседе с сотрудником СБУ жаловался, что закрыть дело в ГФС дешевле и легче, чем в ГПУ. По данным журналистов, с Рогозой общался следователь киевского управления СБУ Дмитрий Москаленко. Деньги ему передавали через водителя.
Из переписки Рогозы и Жукова становится понятно, что речь шла о регулярных платежах.
В феврале 2017 года они обсуждали, почему СБУ расследует их сделки с бронетанковыми заводами несмотря на то, что в ведомстве есть "их" человек. Договорились, что дело попытаются закрыть, даже если его ведет другое подразделение СБУ, а не то, где находится Москаленко.
Москаленко, по данным журналистов, за свою работу получил БМВ Рогозы. Хотя он просил один из Мерседесов, который принадлежал Жукову.
Также Рогоза и Жуков влияли на ход следствия, которое вела военная прокуратура. Это ведомство разрабатывало фирму Рогозы еще с конца 2015 года. За полгода следствия растраты не были обнаружены.
17 февраля 2017 года Рогоза и Жуков обсуждали в переписке возможность закрытия дела в военной прокуратуре за $ 20000.
Весной 2017 года военная прокуратура сделала третью попытку расследовать сделки Рогозы-Жукова. И эта попытка была более глубокой, чем предыдущие две. Но потом решение о проведении обысков в Укроборонпроме исчезла даже из судебного реестра.
Также военными сделками интересовалось НАБУ. В декабре 2016 года Жуков требовал от Рогозы срочно решить вопрос на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Речь шла об изъятии Оптимумспецдеталь из созданного НАБУ перечня фиктивных компаний. Наличие в этом списке останавливала выплаты со стороны Укроборонпрома.
А уже в январе 2017 года появился уточненный перечень, в котором не было предприятия Оптимумспецдеталь.
По данным журналистов, посредником между Рогозой-Жуковым и НАБУ выступал так называемый агент Евгений Шевченко. С ними сотрудничал работник НАБУ Дмитрий Литвиненко.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрому" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
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