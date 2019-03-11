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Работники ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о сделках вокруг Укроборонпрома, НАБУ тоже причастно, - BihusINFO

Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств относительно хищений в украинском оборонном комплексе

Об этом говорится в расследовании проекта BihusINFO.

По данным журналистов, почти все правоохранительные органы несколько лет знали о применении сомнительных схем в украинском оборонном комплексе. Речь идет о СБУ, ГФС, НАБУ, ГПУ.

Журналисты обнародовали переписку руководителя компании "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы с работником СБУ, в котором он жалуется, что не успевает собрать деньги на новые взятки для закрытия уголовных производств. Речь идет о делах, которые открывали ГФС и ГПУ.

В частности, в ноябре 2016 года Рогоза и бизнесмен Жуков обсуждали передачу взятки в $ 30 000 - 20 для ГПУ и 10 для ГФС. ГФС первой среди правоохранительных ведомств открывала дела по конвертационных центрах и "Оптимумспецдеталь". Это предприятие должно быть наказано за уклонение от уплаты налогов.

Рогоза в беседе с сотрудником СБУ жаловался, что закрыть дело в ГФС дешевле и легче, чем в ГПУ. По данным журналистов, с Рогозой общался следователь киевского управления СБУ Дмитрий Москаленко. Деньги ему передавали через водителя.

Из переписки Рогозы и Жукова становится понятно, что речь шла о регулярных платежах.

В феврале 2017 года они обсуждали, почему СБУ расследует их сделки с бронетанковыми заводами несмотря на то, что в ведомстве есть "их" человек. Договорились, что дело попытаются закрыть, даже если его ведет другое подразделение СБУ, а не то, где находится Москаленко.

Москаленко, по данным журналистов, за свою работу получил БМВ Рогозы. Хотя он просил один из Мерседесов, который принадлежал Жукову.

Также Рогоза и Жуков влияли на ход следствия, которое вела военная прокуратура. Это ведомство разрабатывало фирму Рогозы еще с конца 2015 года. За полгода следствия растраты не были обнаружены.

17 февраля 2017 года Рогоза и Жуков обсуждали в переписке возможность закрытия дела в военной прокуратуре за $ 20000.

Весной 2017 года военная прокуратура сделала третью попытку расследовать сделки Рогозы-Жукова. И эта попытка была более глубокой, чем предыдущие две. Но потом решение о проведении обысков в Укроборонпроме исчезла даже из судебного реестра.

Также военными сделками интересовалось НАБУ. В декабре 2016 года Жуков требовал от Рогозы срочно решить вопрос на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Речь шла об изъятии Оптимумспецдеталь из созданного НАБУ перечня фиктивных компаний. Наличие в этом списке останавливала выплаты со стороны Укроборонпрома.

А уже в январе 2017 года появился уточненный перечень, в котором не было предприятия Оптимумспецдеталь.

По данным журналистов, посредником между Рогозой-Жуковым и НАБУ выступал так называемый агент Евгений Шевченко. С ними сотрудничал работник НАБУ Дмитрий Литвиненко.

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