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После выступления Порошенко в Черкассах представители "Нацкорпуса" попытались прорваться на сцену


фото: facebook
После выступления президента Украины Петра Порошенко в Черкассах представители Нацкорпуса попытались прорваться на сцену, произошли столкновения с полицией

Об этом сообщает Нацкорпус в facebook.

Как видно из видео на странице Нацкорпуса, его представители пришли на выступление президента у дворца Дружбы народов в Черкассах, когда со сцены звучал гимн Украины. Они хотели пройти к сцене, однако им помешали правоохранители.

Националисты пытались прорвать кордон полиции, один из представителей Нацкорпуса вылез на полицейскую машину, также были зажжены файеры. Националисты заявили, что полиция применила слезоточивый газ.

Когда автомобиль президента уехал с места выступления, представители Нацкорпуса стали прорываться на сцену, выкрикивая: "Свинарчука за решетку", "Где отрубленные руки Гладковского?", И сказали со сцены короткую речь.

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