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Скандал с "Укроборонпромом": директор "Спецтехноэкспорта" вышел под залог с Лукьяновского СИЗО

Владислав Бельбас
Под залог из Лукьяновского СИЗО вышел раньше арестованный директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес и двое экс-сотрудников предприятия - предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко

Сумма залога для него составила 7 млн грн, передает 8 марта 2019 5 канал со ссылкой на пресс-службу "Спецтехноэкспорта".

Ранее в специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что суд избрал всем задержанным меры пресечения.

Подозреваемым инкриминируют растрату более 50 млн грн. Суммы залогов разные: действующему директору 7 млн грн, бывшему главе 2 млн грн, экс-директору департамента компании 5 млн и экс-начальнику сектора "Спецтехноэкспорта" 1,5 млн грн соответственно.

Бывшему заместителю директора выбрали круглосуточный домашний арест.

  • Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" осуществляет экспорт и импорт услуг военного и двойного назначения.
  • 4 марта 2019 Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила пяти действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
  • 6 марта суд арестовал бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Дениса Панасенко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия.
  • В деле "Укроборонпрома" проходят также приближенные к президенту Петра Порошенко отец и сын Гладковские.
  • В свою очередь, глава государства призвал до конца года провести аудит концерна, а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
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