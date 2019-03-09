Скандал с "Укроборонпромом": директор "Спецтехноэкспорта" вышел под залог с Лукьяновского СИЗО

9 марта, 2019, 08:11

Владислав Бельбас

Под залог из Лукьяновского СИЗО вышел раньше арестованный директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес и двое экс-сотрудников предприятия - предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко