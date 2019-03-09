Скандал с "Укроборонпромом": директор "Спецтехноэкспорта" вышел под залог с Лукьяновского СИЗО
9 марта, 2019, 08:11
Под залог из Лукьяновского СИЗО вышел раньше арестованный директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес и двое экс-сотрудников предприятия - предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко
Сумма залога для него составила 7 млн грн, передает 8 марта 2019 5 канал со ссылкой на пресс-службу "Спецтехноэкспорта".
Ранее в специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что суд избрал всем задержанным меры пресечения.
Подозреваемым инкриминируют растрату более 50 млн грн. Суммы залогов разные: действующему директору 7 млн грн, бывшему главе 2 млн грн, экс-директору департамента компании 5 млн и экс-начальнику сектора "Спецтехноэкспорта" 1,5 млн грн соответственно.
Бывшему заместителю директора выбрали круглосуточный домашний арест.
- Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" осуществляет экспорт и импорт услуг военного и двойного назначения.
- 4 марта 2019 Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила пяти действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 6 марта суд арестовал бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Дениса Панасенко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия.
- В деле "Укроборонпрома" проходят также приближенные к президенту Петра Порошенко отец и сын Гладковские.
- В свою очередь, глава государства призвал до конца года провести аудит концерна, а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
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