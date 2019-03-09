Те, кто пересек черту - понесут наказание, - Аваков о столкновениях "Нацкорпуса" с полицией в Киеве и Черкассах

9 марта, 2019, 21:25

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители "Национального корпуса", которые спровоцировали столкновения с полицией в Киеве и Черкассах, будут наказаны

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.

В МВД заявили, что заявленный мирный общественный протест политической силы "Национальный корпус" против совершенного преступления должностными лицами оборонной сферы не должен переходить черту закона и превращаться в другие преступления.

"Любому гневу есть разумные пределы! То, что сегодня на митинге Петра Порошенко в Черкассах сделали представители "Национального корпуса"- недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедливый, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно - не может. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете. Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисхождения к боевым заслугам. Так вести себя нельзя. Возбуждено уголовное производство. Те, кто пересек черту - понесет наказание", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как напомнили в МВД, в Киеве правонарушители пытались силой прорвать кордон полицейских, применили слезоточивый газ и пиротехнику. Правоохранители были вынуждены применить в ответ физическую силу и спецсредства. Во время столкновений пострадали двое правоохранителей.

В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения.

"МВД призывает всех участников массовых акций к исключительно мирным протестам и напоминает об уголовной ответственности за уличное насилие", - отметили в министерстве.

Национальная полиция, со своей стороны, добавила, что в результате столкновений в Черкассах пострадали 15 полицейских. Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Также раньше первой из этих статей открыли производство из-за столкновений в Киеве.