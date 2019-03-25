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Убийство Гандзюк: журналисты заявили о причастности херсонских правоохранителей

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорь Павловский активно созванивался с херсонскими правоохранителями в день покушения на активистку

Об этом заявили журналисты "Слидство.Инфо".

В частности, по версии следствия, Павловский мог быть организатором убийства Екатерины Гандзюк. Именно через него якобы передавали деньги исполнителям нападения.

Как сообщают журналисты, правоохранители узнали о вероятном участии Павловского в организации нападения во время допросов нападающих в 2018 году в августе, а арестовали его только через 2,5 месяца, когда дело передали в Киев.

Журналисты из собственных источников получили данные о телефонных соединениях Игоря Павловского за полгода до его задержания. В "горячие" для следствия даты среди его контактов было немало работников прокуратуры, полиции и СБУ.

Так в день нападения, утром 31 июля, Павловский звонил главе Чаплинского межрайотдела СБУ Антону Запорожцу. Этот человек живет в доме, где жила Гандзюк. Однако сотрудник СБУ отказался рассказывать журналистам, почему после того, как активистку облили кислотой, ему звонил именно Игорь Павловский.

Официальное следствие считает позицию Гандзюк относительно поджогов и вырубки лесов основным мотивом ее убийства. В то же время немало правоохранителей, с которыми контактировал Павловский, связанные с Олешками, где в мае 2018 года случился масштабный лесной пожар.

Начиная со дня нападения на активистку и в течение лета и осени 2018 года, Павловский почти 30 раз контактировал с еще одним сотрудником спецслужбы - главой межрайотдела СБУ в Олешковской районе Борисом Плахутой.

1 августа, то есть на следующий день после нападения на Гандзюк, Павловский имел 3 телефонных разговора с тогдашним начальником Новокаховской полиции Сергеем Сидоренко. Отметим, что именно этому отделу подчиняется Олешковская полиция.

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Плахута и Сидоренко отказались комментировать эту информацию журналистам. Почти сразу после смерти Гандзюк Сидоренко перевели работать из Херсона в Николаев, где он возглавил криминальную полицию области.

Павловский больше всего созванивался с руководителем Новокаховской прокуратуры Александром Королем - более 160 раз в течение полугода.

Король возглавляет местную прокуратуру, которая вела дело о поджоге леса. Он передавал производства Генпрокуратуре, когда нападение на Гандзюк связали с вырубкой насаждений. Впоследствии дело о поджоге леса ГПУ также приобщила к материалам об убийстве активистки.

Александр Король рассказал журналистам, что общался с Павловским.

"Он же помощник депутата был, обращения постоянно писали. Так что приходилось общаться. Я по делу Кати Гандзюк вообще с ним не общался", - сказал он.

В списке контактов Павловского были также правоохранители областного уровня. В частности, почти 80 раз в течение лета 2018 года Павловский контактировал с заместителем прокурора Херсонской областной прокуратуры Константином Шабуняевым. Чиновник сообщил, что они общались только по работе.

"Здесь были обращения народного депутата Паламарчука и он приходил ко мне на прием, можно проверить в книге обращений граждан. Приходил в приемные и неприемные дни с обращениями", - сказал Шабуняев.

Однако, по информации журналистов, Павловский и Шабуняев также общались в нерабочее время, в частности, вечером или в выходные дни.

В то же время народный депутат Николай Паламарчук сообщил, что Павловский не мог обращаться в милицию, ведь нет таких полномочий.

"Он не может сам написать запрос и не может обратиться сам, это просто не его функция. Он не может сам писать обращения, не может сам пойти, к кому он пойдет? Кто он такой? Как кто будет его принимать?", - сказал он .

В полиции и СБУ Херсонской области сообщили, что не получали ни одного запроса от Павловского течение 2018 года. В ГПУ не предоставили такой информации.

По мере продвижения дела контакты Павловского менялись. Сначала он контактировал в основном с представителями полиции, а в конце августа, когда нападающих уже задержали, - созванивался с начальником местной колонии Александром Гусаревым. Впрочем журналистам Гусарев сказал, что вообще не знает Павловского и не общался с ним.

А руководители правоохранительных органов Херсонщины отказали журналистам в интервью по делу Гандзюк.

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