4 ноября, 2018, 14:06

Президент Украины Петр Порошенко, находясь с официальным визитом в Турции, выступил с екстренним обращением по поводу сегодняшней смерти 33-летнего общественного активиста и политика Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Только что мне сообщили, что активистка Екатерина Гандзюк, против которой была совершена атака нелюдей серной кислотой, она, увы, умерла в больнице. Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям: чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны и оказались на скамье подсудимых", - отметил президент.

Он призвал объединить усилия общества и власти с целью завершения расследования этого дела и привлечения виновных к ответственности.

"И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло. Совместно помочь правоохранительным органам, помочь полиции для того, чтобы зло было наказано", - добавил Порошенко.