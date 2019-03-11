С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт, - адвокат
11 марта, 2019, 13:52
С подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт еще 6 марта
Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко, передает УНИАН .
По его словам, браслет сняли после того, как Шевченковский районный суд Киева не продлил Мангеру меру пресечения.
Ильченко также сообщил, что адвокаты готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении его от должности главы Херсонского облсовета на один месяц.
"Жалобу мы еще не подали. У нас есть 14 дней на обжалование судебного решения", - сказал он.
- Напомним, 31 июля 2018 Екатерину Гандзюк облили кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игорь Павловский. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левина пока объявлено в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил , что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
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