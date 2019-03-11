С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт, - адвокат

11 марта, 2019, 13:52

С подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт еще 6 марта

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко, передает УНИАН .

По его словам, браслет сняли после того, как Шевченковский районный суд Киева не продлил Мангеру меру пресечения.

Ильченко также сообщил, что адвокаты готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении его от должности главы Херсонского облсовета на один месяц.

"Жалобу мы еще не подали. У нас есть 14 дней на обжалование судебного решения", - сказал он.