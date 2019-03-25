Петицию за отмену Brexit подписали более 5,5 млн британцев
25 марта, 2019, 20:17
Петиция с требованием отменить выход Британии из ЕС, размещенная на британском правительственном сайте, набрала более 5,5 млн подписей
Петиция об отмене Brexit обнародована на сайте британского правительства.
Сейчас петиция с требованием отменить выход Британии из ЕС набрала 5 млн 545 тис.134 подписи.
Парламент Британии обязан рассмотреть петицию, если она набирает более 100 000 подписей.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием нового референдума по Brexit.
- Консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом ее соглашения с ЕС по Brexit.
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