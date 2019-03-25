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Петицию за отмену Brexit подписали более 5,5 млн британцев

Петиция с требованием отменить выход Британии из ЕС, размещенная на британском правительственном сайте, набрала более 5,5 млн подписей

Петиция об отмене Brexit обнародована на сайте британского правительства.

Сейчас петиция с требованием отменить выход Британии из ЕС набрала 5 млн 545 тис.134 подписи.

Парламент Британии обязан рассмотреть петицию, если она набирает более 100 000 подписей.

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