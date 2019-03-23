В Лондоне сотни тысяч демонстрантов требуют нового референдума о Brexit
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters .
Протестующие против выхода из Евросоюза собрались около полудня у Мраморной арки на краю Гайд-парка, после чего прошли мимо офиса премьер-министра на Даунинг-стрит и финишировали у здания парламента.
Участники марша требуют от британского правительства предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу. Акция прошла под лозунгом "предоставьте соглашение о Brexit народу". Ее организаторы заявляют, что у них есть только одно требование: предоставить последнее слово по Brexit подданным Великобритании.
Организаторы марша, активистская группа People's Vote, ранее заявили, что на своем мероприятии они планируют объединить сторонников Brexit и его противников. В то же время, отмечают СМИ, поддержку эта группа получает преимущественно от сторонников сохранения членства Великобритании в ЕС.
Аналогичная акция протеста в октябре 2018 года собрала 700 тыс. участников.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума о Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
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