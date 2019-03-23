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В Лондоне сотни тысяч демонстрантов требуют нового референдума о Brexit


фото: REUTERS
В Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием нового референдума о Brexit

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters .

Протестующие против выхода из Евросоюза собрались около полудня у Мраморной арки на краю Гайд-парка, после чего прошли мимо офиса премьер-министра на Даунинг-стрит и финишировали у здания парламента.

Участники марша требуют от британского правительства предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу. Акция прошла под лозунгом "предоставьте соглашение о Brexit народу". Ее организаторы заявляют, что у них есть только одно требование: предоставить последнее слово по Brexit подданным Великобритании.

Организаторы марша, активистская группа People's Vote, ранее заявили, что на своем мероприятии они планируют объединить сторонников Brexit и его противников. В то же время, отмечают СМИ, поддержку эта группа получает преимущественно от сторонников сохранения членства Великобритании в ЕС.

Аналогичная акция протеста в октябре 2018 года собрала 700 тыс. участников.

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