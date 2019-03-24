Британский парламент поддержит соглашение о Brexit в обмен на отставку Мэй, - BBC

24 марта, 2019, 15:50

Парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй

Об этом рассказали чиновники Консервативной партии, которую возглавляет Тереза Мэй, сообщает BBC.

Члены парламента могут поддержать соглашение, если будут уверены, что Мэй не будет находиться у власти на следующей стадии переговоров с Евросоюзом.

В то же время британские газеты сообщают, что министры правительства госпожи Мэй вступили в заговор против нее. На Даунинг-стрит опровергают сообщения о том, что премьера можно убедить добровольно покинуть свой пост.

Некоторые министры опровергли информацию о заговоре. Канцлер казначейства Филипп Геммонд назвал подобные разговоры "попустительством собственным прихотям".

Руководитель секретариата правительства Дэвид Лидингтон, которого некоторые британские газеты назвали вероятным преемником г-жа Мэй, заявил, что "на 100% поддерживает премьер-министра".