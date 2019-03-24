Британский парламент поддержит соглашение о Brexit в обмен на отставку Мэй, - BBC
Об этом рассказали чиновники Консервативной партии, которую возглавляет Тереза Мэй, сообщает BBC.
Члены парламента могут поддержать соглашение, если будут уверены, что Мэй не будет находиться у власти на следующей стадии переговоров с Евросоюзом.
В то же время британские газеты сообщают, что министры правительства госпожи Мэй вступили в заговор против нее. На Даунинг-стрит опровергают сообщения о том, что премьера можно убедить добровольно покинуть свой пост.
Некоторые министры опровергли информацию о заговоре. Канцлер казначейства Филипп Геммонд назвал подобные разговоры "попустительством собственным прихотям".
Руководитель секретариата правительства Дэвид Лидингтон, которого некоторые британские газеты назвали вероятным преемником г-жа Мэй, заявил, что "на 100% поддерживает премьер-министра".
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения .
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- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием новый референдум по Brexit.
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