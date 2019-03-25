Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом Brexit, - СМИ

25 марта, 2019, 15:03

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом ее соглашения с ЕС о Brexit

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, об этом со ссылкой на источники сообщил политический обозреватель британского телеканала ITV Роберт Пестон.

"Мне достоверно известно, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Йену Дункан Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рис-Могг, Дэвиду Дэвису и другим, что она уйдет, если они проголосуют за ее соглашение", - заверил Пестон.

Ранее британское издание The Times сообщило, что не менее десяти министров правительства настаивают на отставке премьер-министра Терезы Мэй из-за проблем, связанных с выходом Великобритании из состава Европейского союза.

В британском правительстве эту информацию опровергли.