Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом Brexit, - СМИ
25 марта, 2019, 15:03
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом ее соглашения с ЕС о Brexit
Об этом сообщает Reuters.
Как пишет агентство, об этом со ссылкой на источники сообщил политический обозреватель британского телеканала ITV Роберт Пестон.
"Мне достоверно известно, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Йену Дункан Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рис-Могг, Дэвиду Дэвису и другим, что она уйдет, если они проголосуют за ее соглашение", - заверил Пестон.
Ранее британское издание The Times сообщило, что не менее десяти министров правительства настаивают на отставке премьер-министра Терезы Мэй из-за проблем, связанных с выходом Великобритании из состава Европейского союза.
В британском правительстве эту информацию опровергли.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием нового референдума по Brexit.
- Консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
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