Британский парламент провалил повторное голосование за соглашение по Brexit
12 марта, 2019, 21:48
391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что за это соглашение проголосовали 242 депутата.
В этом соглашении изложены основные условия Brexit’а, который запланирован на 29 марта.
Причина недовольства депутатов - отдельные пункты соглашения, в частности о том, что будет с границей между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и Ирландией, которая является членом ЕС.
- Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе из ЕС. Тогда соглашение не поддержали 432 депутата.
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