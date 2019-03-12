Британский парламент провалил повторное голосование за соглашение по Brexit

12 марта, 2019, 21:48

391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что за это соглашение проголосовали 242 депутата.

В этом соглашении изложены основные условия Brexit’а, который запланирован на 29 марта.

Причина недовольства депутатов - отдельные пункты соглашения, в частности о том, что будет с границей между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и Ирландией, которая является членом ЕС.