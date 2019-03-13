Парламент Великобритании не поддержал Brexit без соглашения

13 марта, 2019, 22:00

Парламент Великобритании не поддержал решение о выходе страны из ЕС без соглашения

Об этом сообщает ВВС.

312 депутатов проголосовали против, а 308 - за то, чтобы Brexit прошел без соглашения.

Голосование не имеет обязательной юридической силы и не исключает выхода Британии из ЕС. Но депутаты теперь могут проголосовать за задержку Brexit.