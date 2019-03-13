Парламент Великобритании не поддержал Brexit без соглашения
13 марта, 2019, 22:00
Парламент Великобритании не поддержал решение о выходе страны из ЕС без соглашения
Об этом сообщает ВВС.
312 депутатов проголосовали против, а 308 - за то, чтобы Brexit прошел без соглашения.
Голосование не имеет обязательной юридической силы и не исключает выхода Британии из ЕС. Но депутаты теперь могут проголосовать за задержку Brexit.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- В Евросоюзе рассчитывают, что Британия решит отложить Brexit.
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