Совет Евросоюза утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения

19 марта, 2019, 13:06

Совет стран Европейского союза утвердил экстренные меры на случай выхода Британии из ЕС без соглашения

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, Совет ЕС принял серию законодательных актов для подготовки к возможному Brexit без ратифицированного соглашения об условиях этого процесса. Временные меры приняли для ограничения серьезного ущерба в определенных секторах.

Кроме того, эти акты ограничены по сфере применения и не заменят собой всех выгод полного членства Великобритании в ЕС. Принятые меры касаются рыболовства, транспорта, программы Erasmus +.