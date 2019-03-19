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Совет Евросоюза утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения


фото: REUTERS
Совет стран Европейского союза утвердил экстренные меры на случай выхода Британии из ЕС без соглашения

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, Совет ЕС принял серию законодательных актов для подготовки к возможному Brexit без ратифицированного соглашения об условиях этого процесса. Временные меры приняли для ограничения серьезного ущерба в определенных секторах.

Кроме того, эти акты ограничены по сфере применения и не заменят собой всех выгод полного членства Великобритании в ЕС. Принятые меры касаются рыболовства, транспорта, программы Erasmus +.

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