Парламент Великобритании не поддержал проведение второго референдума по Brexit

14 марта, 2019, 19:48

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit

Об этом сообщает ЕП.

Соответствующую поправку отклонили 334 голосами "За" были только 85 депутатов.

Поправка, внесенная депутатами и лейбористов, и консерваторов, поручала премьер-министру подать запрос на продление статьи 50 для проведения второго референдума о Brexit.