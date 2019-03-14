Парламент Великобритании не поддержал проведение второго референдума по Brexit
14 марта, 2019, 19:48
Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit
Об этом сообщает ЕП.
Соответствующую поправку отклонили 334 голосами "За" были только 85 депутатов.
Поправка, внесенная депутатами и лейбористов, и консерваторов, поручала премьер-министру подать запрос на продление статьи 50 для проведения второго референдума о Brexit.
- В Евросоюзе рассчитывают, что Британия решит отложить Brexit.
- Парламент Великобритании не поддержал решение о выходе страны из ЕС без соглашения.
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