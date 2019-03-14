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Парламент Великобритании не поддержал проведение второго референдума по Brexit

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit

Об этом сообщает ЕП.

Соответствующую поправку отклонили 334 голосами "За" были только 85 депутатов.

Поправка, внесенная депутатами и лейбористов, и консерваторов, поручала премьер-министру подать запрос на продление статьи 50 для проведения второго референдума о Brexit.

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