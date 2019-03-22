Авиакатастрофа в Эфиопии: Индонезия отменила заказ на Boeing 737 MAX

22 марта, 2019, 10:20

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала контракт почти на $ 5 млрд на покупку 49 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX после аварии двух лайнеров этой модели

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официального представителя индонезийского перевозчика.

По словам собеседника агентства, индонезийская авиакомпания заключала контракт на 50 самолетов, один из которых уже получила. Сейчас ведутся переговоры о его возможном возвращении.

Это первый подтвержденный случай полного расторжения контракта с американской компанией Boeing после краха, которое произошло в середине марта.

Тогда в результате катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

До этого, в октябре прошлого года, произошла авария пассажирского самолета аналогичного модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.

Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX +9.

Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии. Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max