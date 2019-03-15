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Митинг Нацкорпуса: нардеп Березенко ожидает, что активисты придут к нему домой

Народный депутат от БПП Сергей Березенко ожидает, что в субботу, 16 марта, активисты Национального корпуса пойдут к нему домой, ведь он также фигурирует в делах о подкупе избирателей

Об этом он рассказал Цензор.Нет

"По моим данным, завтра "Нацкорпус" планирует акцию возле моего дома в селе Лесники под Киевом. Я не планирую усиливать охрану, у меня один охранник, и даже если 500 человек побежит на штурм, я собираюсь оставаться дома, я все равно никуда не поеду. У меня одна просьба к "Нацкорпусу" - не шуметь, у меня маленький ребенок", - заявил Березенко.

Нардеп добавил, что, по его мнению, никаких реальных фактов против него в МВД нет, ведь он действует "исключительно в рамках закона".

""Национальные дружины", на мой взгляд, должны помогать полиции бороться с преступностью. Акция против меня планируется в интересах избирательной кампании Юлии Тимошенко, чтобы отвлечь внимание от реального дела", - добавил он.

Напомним, что посольство США призвало к осторожности в центре Киева 16 марта из-за митинга националистов.

В то же время, активист Нацкорпуса заявил , что Служба безопасности Украины якобы готовит "закладки", чтобы дискредитировать Нацкорпус.

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