В Нацкорпусе анонсировали новые акции и "сюрприз" для Порошенко
Об этом заявил в эфире Еспресо.TV представитель Нацкорпуса Роман Чернышев.
"Могут быть как незапланированные. Так и запланированы. Среди запланированных - в следующую субботу, 16 марта, так же собираемся на Майдане, те же требования. Лидер" азовского "движения Андрей Белецкий анонсировал, что дает неделю президенту на выполнение наших требований и наказания Свинарчуков , а затем - увидите, потом - сюрприз, как всегда. Куда пойдем и что-то сделаем ", - сказал Чернышев.
При этом Чернышев отказался сообщить подробности запланированных мероприятий.
"СБУ достаточно плотно по нас работает, нам бы не хотелось им помогать в том, чтобы они противодействовали нашим планам, поэтому пусть будет интрига", - добавил Чернышев.
Представитель Нацкорпуса также заявил, что "выборы здесь вообще ни при чем" и возразил, что активисты движения действуют исключительно против президента, напомнив о приходе активистов в штаб Юлии Тимошенко и встрече представителей штаба Владимира Зеленского, а также об обливании активистом Нацкорпуса кандидата в президенты Александра Вилкула.
- Напомним, 9 марта после выступления президента Украины Петра Порошенко в Черкассах представители Нацкорпуса попытались прорваться на сцену , спровоцировав столкновения с полицией.
- В тот же день в Киеве под АП активисты "Нацдружин" устроили столкновения с полицией , пострадали трое правоохранителей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители Нацкорпуса, которые спровоцировали столкновения с полицией в Киеве и Черкассах , будут наказаны.
- 10 марта в полиции заявили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями 9 марта во Черкассах.
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