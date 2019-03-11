В Нацкорпусе анонсировали новые акции и "сюрприз" для Порошенко

11 марта, 2019, 11:05

Активисты партии Национальный корпус анонсировали проведение новых акций протеста с требованиями к президенту Петру Порошенко относительно наказания причастных к хищению в оборонном секторе

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV представитель Нацкорпуса Роман Чернышев.

"Могут быть как незапланированные. Так и запланированы. Среди запланированных - в следующую субботу, 16 марта, так же собираемся на Майдане, те же требования. Лидер" азовского "движения Андрей Белецкий анонсировал, что дает неделю президенту на выполнение наших требований и наказания Свинарчуков , а затем - увидите, потом - сюрприз, как всегда. Куда пойдем и что-то сделаем ", - сказал Чернышев.

При этом Чернышев отказался сообщить подробности запланированных мероприятий.

"СБУ достаточно плотно по нас работает, нам бы не хотелось им помогать в том, чтобы они противодействовали нашим планам, поэтому пусть будет интрига", - добавил Чернышев.

Представитель Нацкорпуса также заявил, что "выборы здесь вообще ни при чем" и возразил, что активисты движения действуют исключительно против президента, напомнив о приходе активистов в штаб Юлии Тимошенко и встрече представителей штаба Владимира Зеленского, а также об обливании активистом Нацкорпуса кандидата в президенты Александра Вилкула.