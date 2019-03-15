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СБУ готовит "закладки" в центре Киева, чтобы подставить Нацкорпус, - Коротких

Служба безопасности Украины якобы готовит "закладки", чтобы дискредитировать Нацкорпус во время его митинга в центре Киева 16 марта

Об этом заявил активист "Национального корпуса", экс-командир разведроты полка "Азов" Сергей Коротких в Facebook.

"СБУ в лице Кононенко (заместитель главы СБУ Игорь Кононенко, - Ред.), сейчас занимается тем, что готовит закладки в центре города, для того, чтобы 16 марта дискредитировать национальное движение, патриотическое движение, добровольческое движение, путем обвинения в том, что это подготовка к военному или вооруженному перевороту", - отметил Коротких.

Он заявил, что тот, кто придет на этот митинг с оружием, это "провокатор, купленный СБУ".

Коротких добавил, что во время митинга полиция будет арестовывать кого-то из Национального корпуса, кого-то из людей, которые критикуют власть, то знайте, что - это провокация, организованная Кононенко, сделана для того, чтобы дискредитировать мирный протест.

Напомним, что посольство США призвало к осторожности в центре Киева из-за митинга националистов

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