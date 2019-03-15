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Посольство США призвало к осторожности в центре Киева из-за митинга националистов


фото: 24tv
Посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом в центре Киева, который запланировали на 16 марта националистические организации

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"В субботу, 16 марта, Украинская националистическая группировка планирует митинговать на Майдане Независимости, расположенном на улице Крещатик в центре города. Эта группировка была связана с проявлением насилия и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. В этом районе ожидается скопление людей", - говорится в сообщении.

Посольство рекомендует избегать толпы, соблюдать законы и отслеживать за сообщениями в СМИ.

Накануне, Госдепартамент США в своем отчете о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год назвало националистические организации С14 и Нацкорпус "группами ненависти", потому что они совершали произвольные задержания людей, совершали нападения на журналистов, представителей нацменьшинств (ромов) и ЛГБТ-сообществ.

Националистические организации заявили, что в субботу, 16 марта, проведут на Майдане Независимости масштабный протест против коррупционеров, которые грабят армию.

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