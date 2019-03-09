//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В столкновениях под АП пострадали трое силовиков


фото: kyiv.npu.gov.ua
В результате столкновений под Администрацией президента Украины пострадали двое полицейских и нацгвардеец

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Одного милиционера с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что у АП участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей. Активистов призвали не нарушать порядок, работали сотрудники полиции диалога.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 марта, 2019 суббота

больше новостей

9 марта, 2019 суббота

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать