В столкновениях под АП пострадали трое силовиков

9 марта, 2019, 19:49

В результате столкновений под Администрацией президента Украины пострадали двое полицейских и нацгвардеец

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Одного милиционера с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что у АП участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей. Активистов призвали не нарушать порядок, работали сотрудники полиции диалога.