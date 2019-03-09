В столкновениях под АП пострадали трое силовиков
9 марта, 2019, 19:49
В результате столкновений под Администрацией президента Украины пострадали двое полицейских и нацгвардеец
Об этом сообщает Нацполиция Киева.
Одного милиционера с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте.
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины.
В полиции сообщили, что у АП участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей. Активистов призвали не нарушать порядок, работали сотрудники полиции диалога.
- Напомним, 9 марта под флагами "Нацкорпусу" на Майдане Независимости собрались недовольные коррупцией в "Укроборонпроме" .
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