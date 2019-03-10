Полиция задержала организаторов столкновений в Черкассах

10 марта, 2019, 16:30

В полиции заявили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями 9 марта в Черкассах

Об этом информирует сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В полиции сообщили, что 10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, задержаны два наиболее активных лица, подозреваемые в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка.

Указанные люди задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении гражданам подозрения в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.