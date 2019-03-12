После катастрофы в Эфиопии ЕС запретит Boeing 737 Max

12 марта, 2019, 20:09

Европа может ввести запрет на эксплуатацию самолета типа Boeing 737 Max 8, который потерпел уже вторую катастрофу за последние месяцы

Подобное решение обсуждается Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA), сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что будет полный запрет со стороны Агентства по авиационной безопасности ЕС.

Массовые запреті полетов на новом самолете Boeing поставили компанию и Федеральное авиационное управление США в изоляцию на следующий день после того, как они выразили уверенность в пригодности самолета. Великобритания, Австралия, Китай и Сингапур уже приостановили полеты.

Так же сделали авиакомпании из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Уже приостановлены полеты как минимум 150 машин. На этой неделе Boeing подешевел на рынке почти на $27 млрд.