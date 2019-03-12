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Австралия временно запретила использовать Boeing 737 после авиакатастрофы в Эфиопии


фото: REUTERS
Управление гражданской авиации Австралии решило временно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы самолета в Эфиопии
Об этом заявил гендиректор ведомства Шейн Кармоди, передает Reuters.

"Это временная приостановка, ведь мы еще ждем более подробную информацию для просмотра безопасности рисков, которые могут возникнуть во время дальнейших полетов Boeing 737 MAX из и в Австралию", - говорится в заявлении.

Сообщается, что сейчас никакие австралийские авиалинии не используют модель самолета Boeing 737 Max 8. Решение будет касаться авиалиний из Сингапура и Фиджи, осуществляющих рейсы в Австралию.

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