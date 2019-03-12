Австралия временно запретила использовать Boeing 737 после авиакатастрофы в Эфиопии
12 марта, 2019, 11:25
Управление гражданской авиации Австралии решило временно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы самолета в Эфиопии
Об этом заявил гендиректор ведомства Шейн Кармоди, передает Reuters.
"Это временная приостановка, ведь мы еще ждем более подробную информацию для просмотра безопасности рисков, которые могут возникнуть во время дальнейших полетов Boeing 737 MAX из и в Австралию", - говорится в заявлении.
Сообщается, что сейчас никакие австралийские авиалинии не используют модель самолета Boeing 737 Max 8. Решение будет касаться авиалиний из Сингапура и Фиджи, осуществляющих рейсы в Австралию.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что граждан Украины на борту самолета "Боинг 737" , потерпевшего катастрофу в Эфиопии, не было.
- В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
- По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
- Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
- Индонезия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
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