Австралия временно запретила использовать Boeing 737 после авиакатастрофы в Эфиопии

"Это временная приостановка, ведь мы еще ждем более подробную информацию для просмотра безопасности рисков, которые могут возникнуть во время дальнейших полетов Boeing 737 MAX из и в Австралию", - говорится в заявлении.

Сообщается, что сейчас никакие австралийские авиалинии не используют модель самолета Boeing 737 Max 8. Решение будет касаться авиалиний из Сингапура и Фиджи, осуществляющих рейсы в Австралию.