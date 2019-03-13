После авиакатастрофы в Эфиопии акции Boeing стремительно подешевели

13 марта, 2019, 11:11

После падения лайнера акции компании Boeing подешевели до $ 375, 4 млрд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Yahoo Finance .

Да, падинння самолета стоимость акции компании по итогам торгов пятницы составила $ 422, млрд, а капитализация - $ 238, 7 млрд.

С начала рабочей недели после падения лайнера акции подешевели до $ 375, 4 млрд, а капитализация снизилась на $ 26,6 млрд - до $ 212, 1 млрд.

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии рыночная капитализация авиакомпании Boeing упала на $ 26,6 млрд.

Известно, что после трагического события рейса ET302 "Эфиопских авиалиний" больше половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратили полеты, сообщает " Укринформ ".