После авиакатастрофы в Эфиопии акции Boeing стремительно подешевели
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Yahoo Finance .
Да, падинння самолета стоимость акции компании по итогам торгов пятницы составила $ 422, млрд, а капитализация - $ 238, 7 млрд.
С начала рабочей недели после падения лайнера акции подешевели до $ 375, 4 млрд, а капитализация снизилась на $ 26,6 млрд - до $ 212, 1 млрд.
После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии рыночная капитализация авиакомпании Boeing упала на $ 26,6 млрд.
Известно, что после трагического события рейса ET302 "Эфиопских авиалиний" больше половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратили полеты, сообщает " Укринформ ".
-
Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
-
В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
-
По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
-
Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
-
Индонезия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
-
Управление гражданской авиации Австралии решило временно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы самолета в Эфиопии.
-
Европа может ввести запрет на эксплуатацию самолета типа Boeing 737 Max 8 , который потерпел уже вторую катастрофу за последние месяцы.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-