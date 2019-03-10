Гладковский-старший мог и не знать, чем занимается его сын, - Луценко

10 марта, 2019, 11:09

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что теперь уже бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский "не знал" о сделках своего сына

Об этом он заявил в обнародованном вечером 9 марта 2019 интервью ЦензорНЕТ , передает Еспресо.TV .

"У меня произошло устойчивое впечатление, что даже Гладковский-старший об этом не знал. Это мое чисто субъективное впечатление от общения с ним. Поэтому я думаю, что президент принял очень правильное решение - он дал моральную и политическую оценку. А юридическую оценку должно дать НАБУ. Если будет доказано, что и Гладковский-младший, и Гладковский-старший каким-то образом причастны к возможным коррупции и преступлениям, то очевидно это станет фактом. у нас в стране все под законом ходят ", - отметил руководитель генпрокуратуры.

Кроме того, по словам Луценко, обнародованные материалы были большой неожиданностью и для Петра Порошенко.

"Моя личная точка зрения - Президент об этом не знал, видел его реакцию. Это для него серьезный политический удар и, на мой взгляд, он сделал так, как сделал бы любой руководитель в любой нормальной стране. Он фигуранта этого скандала сначала отстранил по его заявлению - кстати Гладковский также сделал правильный шаг - написал заявление об отстранении. Президент провел совещание с теми, кто имеет объективную информацию следствия и принял абсолютно правильное политическое решение об отставке Гладковского. Одновременно он призвал САП и НАБУ дать объективную оценку действий этого чиновника ... Президент сказал: "Виноват - так сажайте", - пояснил генпрокурор.

На вопрос главного редактора ЦензорНЕТ Юрия Бутусова о том, каким образом Гладковский-младший способствовал включению своего друга Рогозы в список "любимых фирм", генпрокурор ответил следующим образом:

"В рамках этого дела мы видим переписки Рогозы и Жукова. Переписки Рогозы с Гладковским не существует. По крайней мере, мы не установили. Но переписки Рогозы и Жукова показывает нам осведомленность и Жукова, и Гладковского с тем, что делает Рогоза. С точки зрения человеческой логики все понятно: они соучастники. С точки зрения юридической мы имеем а) довести подлинность этой переписки и б) получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда. Именно этим и занимается Военная прокуратура. мы передали телефоны на экспертизу в уполномочен го для этого органа (Киевский институт судебных экспертиз). В случае подтверждения подлинности я не исключаю, что могут быть другие подозрения, кроме Рогозы ".

Напомним, что в этом же интервью Луценко подробно рассказал об участии НАБУ, ГФС и СБУ в коррупционных схемах в государственном концерне "Укроборонпром" . Речь идет о поставках продукции для военных заводов.