В коррупционных схемах "Укроборонпрома" замешаны сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ, - Луценко

10 марта, 2019, 08:01

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подробно рассказал об участии НАБУ, ГФС и СБУ в коррупционных схемах в государственном концерне "Укроборонпром". Речь идет о поставках продукции для военных заводов

Имеющиеся у него данные он изложил в обнародованном вечером 9 марта 2019 интервью ЦензорНЕТ , передает Еспресо.TV .

"Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит:" Есть справочка с ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами ... Ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше ". В результате Рогоза с компаньонами как-то приобретает справку сГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать. Потому появляется такая же справка, якобы "Оптимумспецдеталь" фиктивная - уже от СБУ ", - отметил глава ГПУ.

Он пояснил, что таким образом соответствующая фирма снова "взлетает" с конкурса бронетанкового завода. Однако, после этого удивительным образом через знакомых "СБУшников" получается новая справка, "Оптима» - не фиктивная фирма, а это была ошибка.

"Но опять они не допущены на конкурс. На этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности - теперь от НАБУ. И тогда в Рогозы (один из участников скандала Андрей Рогоза - ред.) начинается активная переписка с известным секретным агентом в Украине - Шевченко, который сам публично объявляет, что он секретный агент НАБУ ", - добавил Луценко.

Кроме того, как отметил глава ГПУ, представители Службы безопасности Украины собирались вместе с Рогозой подкупить главного военного прокурора Анатолия Матиос и таким образом помешать расследованию.

"... Рогоза, и его два друга из СБУ, которые делали ему справочку об отсутствии фиктивности, идут к жене Сухомлина (экс-заместителя министра финансов - ред.) и говорят: дай 800 тыс для главного военного прокурора Анатолия Матиоса, и он отпустит твоего мужа. Не могу сказать, как нам это стало известно. Но все трое были задержаны именно на горячем - при обсуждении передачи средств ", - подчеркнул генеральный прокурор.