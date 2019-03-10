В коррупционных схемах "Укроборонпрома" замешаны сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ, - Луценко
Имеющиеся у него данные он изложил в обнародованном вечером 9 марта 2019 интервью ЦензорНЕТ , передает Еспресо.TV .
"Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит:" Есть справочка с ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами ... Ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше ". В результате Рогоза с компаньонами как-то приобретает справку сГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать. Потому появляется такая же справка, якобы "Оптимумспецдеталь" фиктивная - уже от СБУ ", - отметил глава ГПУ.
Он пояснил, что таким образом соответствующая фирма снова "взлетает" с конкурса бронетанкового завода. Однако, после этого удивительным образом через знакомых "СБУшников" получается новая справка, "Оптима» - не фиктивная фирма, а это была ошибка.
"Но опять они не допущены на конкурс. На этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности - теперь от НАБУ. И тогда в Рогозы (один из участников скандала Андрей Рогоза - ред.) начинается активная переписка с известным секретным агентом в Украине - Шевченко, который сам публично объявляет, что он секретный агент НАБУ ", - добавил Луценко.
Кроме того, как отметил глава ГПУ, представители Службы безопасности Украины собирались вместе с Рогозой подкупить главного военного прокурора Анатолия Матиос и таким образом помешать расследованию.
"... Рогоза, и его два друга из СБУ, которые делали ему справочку об отсутствии фиктивности, идут к жене Сухомлина (экс-заместителя министра финансов - ред.) и говорят: дай 800 тыс для главного военного прокурора Анатолия Матиоса, и он отпустит твоего мужа. Не могу сказать, как нам это стало известно. Но все трое были задержаны именно на горячем - при обсуждении передачи средств ", - подчеркнул генеральный прокурор.
- 25 февраля 2019 в телевизионной программе "Наши деньги" была обнародована информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривен" с украинского оборонного комплекса, в которой, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО, бывшего бизнес-партнера и давнего приятеля главы государства Олега Гладковского Игорь Гладковский со своими друзьями Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . Позже в НАБУ сообщили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Начато масштабное расследование. Уже есть несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал уже стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских , так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
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