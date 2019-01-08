Суд оставил под стражей предполагаемого исполнителя убийства "Сармата"

8 января, 2019, 16:00

Запорожский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защиты Николая Ломаки, которого подозревают в убийстве в Бердянске участника боевых действий, активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат"

Об этом сообщает "Общественное" .

Председательствующий судья Юрий Грипас оставил жалобу без удовлетворения до 20 января 2019 года.

Прокурор отметил риски побега подозреваемого, сокрытия от следствия, давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств.

Как отмечается, адвокат подозреваемого просил освободить Ломаку из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Так, в зале заседания организовали видеосвязь с подозреваемым с Криворожского СИЗО и с его адвокатом Юрием Черкавский, который находился в Кировском райсуде Днепра.

Сторона защиты заявила, что Ломака был вывезен в Криворожский изолятор без предупреждения.

"Ломака был вывезен без предупреждения, поэтому мы считаем, что есть все основания для отмены данного постановления", - сказал адвокат Черкавський.

Также адвокат сказал, что его подзащитный имеет жену и пожилую мать, за которой ухаживает женщина и добавил, что его подзащитный длительное время находится под стражей, но никаких следственных действий не проводят.

Сам Ломака заявил, что невиновен и не знал о преступных планах Артема Матюшина.

Зато прокурор Антон Купенко отметил, что следствием было проведено более 100 исследований и около 30 экспертиз.

По его словам, есть основания полагать, что Ломака находился за рулем Таврии, которую использовали для совершения преступления.

"Он сидел за рулем, пока Матюшин вышел и совершил выстрелы. Он слышал выстрелы. Любой другой человек задал бы вопрос "Что случилось?". Однако господин Ломака продолжил движение. Затем все четверо пересели на Мазду и покинули Бердянск", - сказал прокурор.

Прокурор сказал, что следствие установило факт удаления видео с камер наблюдения отеля "Евро" именно за те три дня, когда там находились четверо подозреваемых в убийстве "Сармата" и удалены они были через полчаса после совершения убийства Виталия Олешко.