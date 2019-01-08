Суд оставил под стражей предполагаемого исполнителя убийства "Сармата"
Об этом сообщает "Общественное" .
Председательствующий судья Юрий Грипас оставил жалобу без удовлетворения до 20 января 2019 года.
Прокурор отметил риски побега подозреваемого, сокрытия от следствия, давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств.
Как отмечается, адвокат подозреваемого просил освободить Ломаку из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
Так, в зале заседания организовали видеосвязь с подозреваемым с Криворожского СИЗО и с его адвокатом Юрием Черкавский, который находился в Кировском райсуде Днепра.
Сторона защиты заявила, что Ломака был вывезен в Криворожский изолятор без предупреждения.
"Ломака был вывезен без предупреждения, поэтому мы считаем, что есть все основания для отмены данного постановления", - сказал адвокат Черкавський.
Также адвокат сказал, что его подзащитный имеет жену и пожилую мать, за которой ухаживает женщина и добавил, что его подзащитный длительное время находится под стражей, но никаких следственных действий не проводят.
Сам Ломака заявил, что невиновен и не знал о преступных планах Артема Матюшина.
Зато прокурор Антон Купенко отметил, что следствием было проведено более 100 исследований и около 30 экспертиз.
По его словам, есть основания полагать, что Ломака находился за рулем Таврии, которую использовали для совершения преступления.
"Он сидел за рулем, пока Матюшин вышел и совершил выстрелы. Он слышал выстрелы. Любой другой человек задал бы вопрос "Что случилось?". Однако господин Ломака продолжил движение. Затем все четверо пересели на Мазду и покинули Бердянск", - сказал прокурор.
Прокурор сказал, что следствие установило факт удаления видео с камер наблюдения отеля "Евро" именно за те три дня, когда там находились четверо подозреваемых в убийстве "Сармата" и удалены они были через полчаса после совершения убийства Виталия Олешко.
- Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали возле Мелитополя.
- Исполнителем смертельного выстрела оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко.
- Преступление признано заказным.
- 15 сентября 2018 года задержали одного из подозреваемых в организации убийства.
- 17 декабря 2018 года стало известно, что в аэропорту Харькова задержали заказчика убийства добробатовца "Сармата".
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