Убийство ветерана АТО Сармата: под Мелитополем схватили подозреваемых

31 июля, 2018, 18:22

Вблизи Мелитополя Запорожской области задержали подозреваемых в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат"

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Известно, что у поселка Приморский полиция задержала машину с четырьмя мужчинами, которые пытались убежать.

Свидетель преступления друг убитого Маджаров Андрей узнал убийцу, его слова подтвердили другие свидетели.

В сети появились фото задержанных.

По факту убийства полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).