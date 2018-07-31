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Убийство ветерана АТО Сармата: под Мелитополем схватили подозреваемых

Вблизи Мелитополя Запорожской области задержали подозреваемых в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат"

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Известно, что у поселка Приморский полиция задержала машину с четырьмя мужчинами, которые пытались убежать.

Свидетель преступления друг убитого Маджаров Андрей узнал убийцу, его слова подтвердили другие свидетели.

В сети появились фото задержанных.

По факту убийства полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

  • Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участника самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
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