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Нацполиция схватила одного из заказчиков убийства "Сармата"

14 сентября 2018 года в Запорожской области сотрудниками криминальной полиции Украины вместе со следствием в ходе проведения специальных мероприятий по поддержке прокуратуры Запорожской области был задержан 38-летний мужчина - один из подозреваемых в заказе и организации умышленного убийства 31 июля 2018 года Виталия Олешко (позывной "Сармат")

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Этот человек почти сразу после совершения убийства уехал вместе со своей семьей в оккупированный Крым, но успокоившись, решил вернуться обратно", - отметил он.

По его словам, он обещал жене Олешко, который прошел ад войны на Востоке, установить заказчиков и организаторов убийства.

"Первый из них ушел. Кстати, уже арестованы и содержатся в следственном изоляторе четверо исполнителей", - подчеркнул Аброськин.

 

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