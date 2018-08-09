Полиция считает убийство добровольца "Сармата" заказным

9 августа, 2018, 15:39

Убийство ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" в Бердянске было заказным

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции, передает сайт Нацполиции.

"У нас есть все основания считать, что это – заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех его участников: от исполнителей и пособников - до заказчиков. Есть определенные наработки", - отметил Аброськин.

Также он заверил, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства.

В раскрытии убийства до сих пор рассматривают три основные версии.

"Первая версия – преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления за активную общественную или предпринимательскую деятельность убитого", - сказал Аброськин.