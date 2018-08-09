Полиция считает убийство добровольца "Сармата" заказным
Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции, передает сайт Нацполиции.
"У нас есть все основания считать, что это – заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех его участников: от исполнителей и пособников - до заказчиков. Есть определенные наработки", - отметил Аброськин.
Также он заверил, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства.
В раскрытии убийства до сих пор рассматривают три основные версии.
"Первая версия – преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления за активную общественную или предпринимательскую деятельность убитого", - сказал Аброськин.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- Исполнителем смертельного выстрела оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко.
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