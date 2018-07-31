В Бердянске застрелили добровольца АТО, который прошел Иловайск
Об этом на своей странице в Facebook написал доброволец, собрат убитого Андрей Маджаров.
Мужчине выстрелили в спину из двуствольного ружья. Это произошло на глазах Маджарова и жены Виталия. Стрельба произошла во дворе дома-гостиницы Олешко, который он построил своими руками.
"Подошел со спины какой-то непонятный бородатый смертник, выстрелил дважды", - отметил доброволец.
Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Он кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск и прошел российский плен.
Друзья рассказывают, что Олешко, вместе с другими местными жителями, боролся против экс-регионалов, которые разворовывали деньги из бюджета города.
Автор фото: Тарановский Денис, профиль в Facebook https://www.facebook.com/d.taranovskiy
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