Все подозреваемые в убийстве ветерана АТО Олешко арестованы

3 августа, 2018, 19:20

Судья Бердянского городского и районного суда взял под стражу четырех подозреваемых в убийстве добровольца Виталия "Сармата" Алешках

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко по основной версии следствия, совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности.

"Следствием установлено, что Матюшин Артем Владимирович, Ломака Николай Викторович, Обухов Александр Викторович и Владимиренко Максим Николаевич на почве личных отношений, в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности на территории города Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, произведя выстрелы именно из этого оружия. С этой целью Матюшин, Ломака, Обухов и Владимиренко вступили между собой в преступный сговор, определили свои роли и совершили преступление", - заявил судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока

Тем временем, как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для четвертого подозреваемого - Николая Владимиренка.

Отмечается, что ранее аналогичная мера пресечения была избрана для Артема Матюшина, Николая Ломако и Александра Обухова.