Все подозреваемые в убийстве ветерана АТО Олешко арестованы
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
Убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко по основной версии следствия, совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности.
"Следствием установлено, что Матюшин Артем Владимирович, Ломака Николай Викторович, Обухов Александр Викторович и Владимиренко Максим Николаевич на почве личных отношений, в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности на территории города Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, произведя выстрелы именно из этого оружия. С этой целью Матюшин, Ломака, Обухов и Владимиренко вступили между собой в преступный сговор, определили свои роли и совершили преступление", - заявил судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока
Тем временем, как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для четвертого подозреваемого - Николая Владимиренка.
Отмечается, что ранее аналогичная мера пресечения была избрана для Артема Матюшина, Николая Ломако и Александра Обухова.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедшего русский плен.
- Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске задержали 5 подозреваемых.
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