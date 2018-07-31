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Стала известна личность подозреваемого в убийстве ветерана АТО в Бердянске

Задержанным по подозрению в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин

Об этом сообщил в Facebook бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур.

"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении Торнадо. Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело возился с оружием", - написал Цукур.

По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк  "Азов".

Из информации на странице Матюшина в Facebook понятно, что он увлекается единоборствами и оружием.

  1. Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  2. Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел российский плен.
  3. Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
  4. Полиция рассматривает версии как заказного преступления, так и бытового.
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