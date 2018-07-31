Стала известна личность подозреваемого в убийстве ветерана АТО в Бердянске

31 июля, 2018, 23:11

Задержанным по подозрению в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин

Об этом сообщил в Facebook бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур.

"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении Торнадо. Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело возился с оружием", - написал Цукур.

По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Из информации на странице Матюшина в Facebook понятно, что он увлекается единоборствами и оружием.