Стала известна личность подозреваемого в убийстве ветерана АТО в Бердянске
31 июля, 2018, 23:11
Задержанным по подозрению в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин
Об этом сообщил в Facebook бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур.
"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении Торнадо. Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело возился с оружием", - написал Цукур.
По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".
Из информации на странице Матюшина в Facebook понятно, что он увлекается единоборствами и оружием.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел российский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- Полиция рассматривает версии как заказного преступления, так и бытового.
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