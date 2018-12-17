В аэропорту Харькова задержали заказчика убийства добробатовця "Сармата", - Аброськин
17 декабря, 2018, 13:01
16 декабря полиция задержала одного из заказчиков убийства в Бердянске участника боевых действий, активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат"
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" работниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске", - надпись он.
- Напомним, 31 июля в г. Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел российский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали возле Мелитополя .
- Исполнителем смертельного выстрела оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко.
- Преступление признано заказным.
- 15 сентября задержали одного из подозреваемых в организации убийства.
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