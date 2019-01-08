США оставят войска на севере Сирии для защиты курдов, - Болтон
8 января, 2019, 13:56
Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Об этом сообщает Bloomberg .
По его словам, США останутся на северо-востоке Сирии, пока Турция не откажется от военных действий против курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.
"Мы не думаем, что турки должны применять военные действия, которые не полностью скоординированы и согласованы со США, как минимум, чтобы не ставить под угрозу наши войска, а также, чтобы они соответствовали требованию президента о защите сирийских оппозиционных сил", - заявил Болтон .
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками "Исламского государства" в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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