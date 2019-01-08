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США оставят войска на севере Сирии для защиты курдов, - Болтон


фото: golos-ameriki
Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Об этом сообщает Bloomberg .

По его словам, США останутся на северо-востоке Сирии, пока Турция не откажется от военных действий против курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

"Мы не думаем, что турки должны применять военные действия, которые не полностью скоординированы и согласованы со США, как минимум, чтобы не ставить под угрозу наши войска, а также, чтобы они соответствовали требованию президента о защите сирийских оппозиционных сил", - заявил Болтон .

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