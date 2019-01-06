Часть американских военных может остаться в Сирии, - СМИ

6 января, 2019, 10:31

Часть военнослужащих США может остаться в Сирии, несмотря на решение президента Дональда Трампа о выводе войск из страны

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на I24news .

"Несмотря на решение президента США Дональда Трампа вывести из Сирии всех 2000 военнослужащих, некоторые из них могут остаться в южной части охваченной войной страны", - сказал неназванный американский чиновник.

Чиновник, который ездил с советником национальной безопасности Джоном Болтоном в Израиль в субботу, добавил, что оставленные в Сирии ячейки боевиков Исламского Государства могут быть разгромлены в течение нескольких недель.

Между тем Болтон сообщил журналистам 5 января, что вывод войск не следует рассматривать как поощрение Башара Асада в использовании химического оружия.