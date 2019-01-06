Часть американских военных может остаться в Сирии, - СМИ
6 января, 2019, 10:31
Часть военнослужащих США может остаться в Сирии, несмотря на решение президента Дональда Трампа о выводе войск из страны
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на I24news .
"Несмотря на решение президента США Дональда Трампа вывести из Сирии всех 2000 военнослужащих, некоторые из них могут остаться в южной части охваченной войной страны", - сказал неназванный американский чиновник.
Чиновник, который ездил с советником национальной безопасности Джоном Болтоном в Израиль в субботу, добавил, что оставленные в Сирии ячейки боевиков Исламского Государства могут быть разгромлены в течение нескольких недель.
Между тем Болтон сообщил журналистам 5 января, что вывод войск не следует рассматривать как поощрение Башара Асада в использовании химического оружия.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции ..
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине , а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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