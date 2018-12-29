США начали выводить войска из Сирии
29 декабря, 2018, 19:35
Американские военные начали покидать Сирию
Об этом сообщает Anadolu .
29 декабря Сирию оставила первая группа американских военных - в соответствии с решением президента США Дональда Трампа о выводе контингента из страны.
Группа из 50 военнослужащих на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках оставила базу в провинции Эль-Хасак и направилась в Ирак.
Военные США в Сирии размещаются на 18 базах. В Пентагоне заявляли, что вывод войск продлится около трех месяцев.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции ..
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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