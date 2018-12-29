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США начали выводить войска из Сирии


фото: aa.com.tr
Американские военные начали покидать Сирию

Об этом сообщает Anadolu .

29 декабря Сирию оставила первая группа американских военных - в соответствии с решением президента США Дональда Трампа о выводе контингента из страны.

Группа из 50 военнослужащих на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках оставила базу в провинции Эль-Хасак и направилась в Ирак.

Военные США в Сирии размещаются на 18 базах. В Пентагоне заявляли, что вывод войск продлится около трех месяцев.

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