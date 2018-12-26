 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Саудовская Аравия профинансирует восстановление Сирии вместо США - Трамп


фото: REUTERS
Власти Саудовской Аравии согласилась выделить средства, необходимые на восстановление Сирии, вместо Соединенных Штатов

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter .

"Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают своим соседям восстановиться, а не большая страна США, которая расположена на расстоянии 5 тыс. миль (от Сирии, - ред.)", - отметил Трамп.

Он добавил, что благодарен Саудовской Аравии за такой шаг.

Какие расходы по восстановлению Сирии намерена взять на себя Эр-Рияд, Трамп не уточнил.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать