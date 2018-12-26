Саудовская Аравия профинансирует восстановление Сирии вместо США - Трамп

26 декабря, 2018, 17:13

Власти Саудовской Аравии согласилась выделить средства, необходимые на восстановление Сирии, вместо Соединенных Штатов

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter .

"Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают своим соседям восстановиться, а не большая страна США, которая расположена на расстоянии 5 тыс. миль (от Сирии, - ред.)", - отметил Трамп.

Он добавил, что благодарен Саудовской Аравии за такой шаг.

Какие расходы по восстановлению Сирии намерена взять на себя Эр-Рияд, Трамп не уточнил.