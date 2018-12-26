Саудовская Аравия профинансирует восстановление Сирии вместо США - Трамп
26 декабря, 2018, 17:13
Власти Саудовской Аравии согласилась выделить средства, необходимые на восстановление Сирии, вместо Соединенных Штатов
Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter .
"Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают своим соседям восстановиться, а не большая страна США, которая расположена на расстоянии 5 тыс. миль (от Сирии, - ред.)", - отметил Трамп.
Он добавил, что благодарен Саудовской Аравии за такой шаг.
Какие расходы по восстановлению Сирии намерена взять на себя Эр-Рияд, Трамп не уточнил.
Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Is not it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the US, that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции ..
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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