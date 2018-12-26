Американцы построят военные базы в Ираке на границе с Сирией
26 декабря, 2018, 13:19
Соединенные Штаты Америки построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии
Об этом сообщает Анадолу .
Как сообщается, базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы. Одна база будет находиться севернее поселка Ар-Руман в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции ..
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине , а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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