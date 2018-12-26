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Американцы построят военные базы в Ираке на границе с Сирией


фото: sputnik
Соединенные Штаты Америки построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии

Об этом сообщает Анадолу .

Как сообщается, базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы. Одна база будет находиться севернее поселка Ар-Руман в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба.

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