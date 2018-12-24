В России назвали создание автокефальной церкви в Украине "преступлением"
24 декабря, 2018, 20:09
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала создание Православной церкви Украины преступлением
Об этом сообщает ТАСС .
"Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит в Украине, когда светская власть грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких священников, которые кричат нацистские лозунги", - заявила Матвиенко.
Она также сказала, что "нацисты" разрушать церкви УПЦ МП и нападать на священников. По ее мнению, украинская власть ведет Украину к гражданской войне, а на Донбассе никогда не будет "картонной, декоративной, придуманной церкви".
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине . УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха по автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности . Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномоченное без согласия других церквей предоставлять автокефалию .
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничность Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийскому Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор с создания единой Украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
- 17 декабря УПЦ (МП) лишила санив иереев Симеона и Александра , которые приняли участие в Объединительном соборе.
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