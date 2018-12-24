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В России назвали создание автокефальной церкви в Украине "преступлением"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала создание Православной церкви Украины преступлением

Об этом сообщает ТАСС .

"Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит в Украине, когда светская власть грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких священников, которые кричат нацистские лозунги", - заявила Матвиенко.

Она также сказала, что "нацисты" разрушать церкви УПЦ МП и нападать на священников. По ее мнению, украинская власть ведет Украину к гражданской войне, а на Донбассе никогда не будет "картонной, декоративной, придуманной церкви".

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