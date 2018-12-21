Решение Трампа вывести войска из Сирии усилит Россию и Иран, - Бундесвер

21 декабря, 2018, 15:24

В Берлине глубоко сожалеют о решении президента США вывести войска из Сирии, указывая на то, что это будет иметь как военные, так и политические последствия, в частности, усилит позиции союзников режима Асада

Об этом сказал в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель Министерства обороны ФРГ Йенс Флосдорфф, сообщает Укринформ .

"Решение президента США будет иметь не только военные последствия, но, в первую очередь, будет иметь значение для политического процесса ..., это приведет к тому, что Асад и его союзники - Россия и Иран - чувствовать себя сильнее", - сказал пресс-секретарь .

Он при этом заверил, что вывод американских войск из Сирии не означает конец деятельности антитеррористической коалиции. В частности, бундесвер будет продолжать выполнять задачи в рамках своего мандата по осуществлению разведывательных полетов. С точки зрения немецкого Минобороны и правительства в целом, задача по полному уничтожению ИГИЛ и по восстановлению стабильности как в Сирии, так и в Ираке, далеко не завершены.

Флосдорфф также сообщил, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен "очень сожалеет" об отставке своего американского коллеги Джеймса Мэттиса, который был "надежным якорем стабильности в НАТО трансатлантических отношениях". В Берлине считают важным, чтобы как можно быстрее была внесена ясность относительно будущего курса Вашингтона.

Представитель федерального правительства Ульрике Деммер добавила, что вывод американских военных "несет потенциал снова изменить динамику конфликта, который продолжается уже почти 8 лет". Она отметила, что несмотря на последние события и наличие расхождений во взглядах между Европой и США, стороны должны стремиться к поиску совместных решений и совместно противостоять вызовам.