Решение Трампа вывести войска из Сирии усилит Россию и Иран, - Бундесвер
Об этом сказал в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель Министерства обороны ФРГ Йенс Флосдорфф, сообщает Укринформ .
"Решение президента США будет иметь не только военные последствия, но, в первую очередь, будет иметь значение для политического процесса ..., это приведет к тому, что Асад и его союзники - Россия и Иран - чувствовать себя сильнее", - сказал пресс-секретарь .
Он при этом заверил, что вывод американских войск из Сирии не означает конец деятельности антитеррористической коалиции. В частности, бундесвер будет продолжать выполнять задачи в рамках своего мандата по осуществлению разведывательных полетов. С точки зрения немецкого Минобороны и правительства в целом, задача по полному уничтожению ИГИЛ и по восстановлению стабильности как в Сирии, так и в Ираке, далеко не завершены.
Флосдорфф также сообщил, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен "очень сожалеет" об отставке своего американского коллеги Джеймса Мэттиса, который был "надежным якорем стабильности в НАТО трансатлантических отношениях". В Берлине считают важным, чтобы как можно быстрее была внесена ясность относительно будущего курса Вашингтона.
Представитель федерального правительства Ульрике Деммер добавила, что вывод американских военных "несет потенциал снова изменить динамику конфликта, который продолжается уже почти 8 лет". Она отметила, что несмотря на последние события и наличие расхождений во взглядах между Европой и США, стороны должны стремиться к поиску совместных решений и совместно противостоять вызовам.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине , а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-