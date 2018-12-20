 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

KAZKA рвет топ хитом "Плакала": Сущенко о жизни в колонии

Украинский политзаключенный в России, журналист Роман Сущенко рассказал адвокату о пребывании в колонии строгого режима в Кировской области

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.

"Только что вышел от Романа Сущенко, из исправительной колонии №11. С сегодняшнего дня меня допустили к посещению его в колонии", - написал адвокат.

По его словам, у Сущенко все наладилось с бытовыми вопросами помещения камерного типа, он передал привет соотечественникам.

"Сущенко просил передать, что группа "KAZKA" с хитом "Плакала" взрывает топ в исправительной колонии №11!", - написал адвокат.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать