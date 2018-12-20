KAZKA рвет топ хитом "Плакала": Сущенко о жизни в колонии

20 декабря, 2018, 15:27

Украинский политзаключенный в России, журналист Роман Сущенко рассказал адвокату о пребывании в колонии строгого режима в Кировской области

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.

"Только что вышел от Романа Сущенко, из исправительной колонии №11. С сегодняшнего дня меня допустили к посещению его в колонии", - написал адвокат.

По его словам, у Сущенко все наладилось с бытовыми вопросами помещения камерного типа, он передал привет соотечественникам.

"Сущенко просил передать, что группа "KAZKA" с хитом "Плакала" взрывает топ в исправительной колонии №11!", - написал адвокат.