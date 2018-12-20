KAZKA рвет топ хитом "Плакала": Сущенко о жизни в колонии
20 декабря, 2018, 15:27
Украинский политзаключенный в России, журналист Роман Сущенко рассказал адвокату о пребывании в колонии строгого режима в Кировской области
Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.
"Только что вышел от Романа Сущенко, из исправительной колонии №11. С сегодняшнего дня меня допустили к посещению его в колонии", - написал адвокат.
По его словам, у Сущенко все наладилось с бытовыми вопросами помещения камерного типа, он передал привет соотечественникам.
"Сущенко просил передать, что группа "KAZKA" с хитом "Плакала" взрывает топ в исправительной колонии №11!", - написал адвокат.
- Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- У Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
- Приговор Сущенко включат в иск Украины против России в ЕСПЧ. Сущенко написал обращение к украинцам перед этапом в колонию.
- Сущенко этапировали в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей в Кировской области.
- Он рассказал в письме о плохих условиях проживания в колонии. В частности, о грызунах, плесени, недоедании и холоде.
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