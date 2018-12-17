Грызуны, плесень, недоедание и холод: Сущенко о пребывании в колонии

17 декабря, 2018, 11:09

Украинский политзаключенный в России, журналист Роман Сущенко рассказал о пребывании в колонии строгого режима в Кировской области

Об этом сообщает "Укринформ".

"С момента этапирования пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего с условиями и "прелестями" перемещения по принуждению (вагон "Столыпин", антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), и с отношением к людям, которые изменили по решению суда свой социальный статус", - пишет Сущенко.

По словам журналиста, сотрудники исправительного учреждения запугивают и унижают достоинство людей, отбывающих наказание.

Сущенко написал, что к тому моменту, пока человек не почувствует на себе заключение, его невозможно представить."... Это страшно, тревожно страшно", - написал он.

Политзаключенный прислал также свой новый рисунок - потерянный "Руанский собор". Как он отметил, рисунок выполнен с помощью "кировского розового киселя" и пастелью.