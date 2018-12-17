Грызуны, плесень, недоедание и холод: Сущенко о пребывании в колонии
Об этом сообщает "Укринформ".
"С момента этапирования пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего с условиями и "прелестями" перемещения по принуждению (вагон "Столыпин", антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), и с отношением к людям, которые изменили по решению суда свой социальный статус", - пишет Сущенко.
По словам журналиста, сотрудники исправительного учреждения запугивают и унижают достоинство людей, отбывающих наказание.
Сущенко написал, что к тому моменту, пока человек не почувствует на себе заключение, его невозможно представить."... Это страшно, тревожно страшно", - написал он.
Политзаключенный прислал также свой новый рисунок - потерянный "Руанский собор". Как он отметил, рисунок выполнен с помощью "кировского розового киселя" и пастелью.
- Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали международная и европейская федерации журналистов. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- У Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
- Приговор Сущенко включат в иск Украины против России в ЕСПЧ.
- Сущенко написал обращение к украинцам перед этапом в колонию. Политзаключенному дали премию за защиту свободы слова, а президент Украины наградил его орденом "За мужество" третьей степени.
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