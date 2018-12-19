В США прокуратура судится против Facebook
Об этом сообщает издание The Hill, передает Голос Америки .
"Facebook не защитил конфиденциальность своих пользователей и обманул их относительно того, кто имел доступ к их данным и как эти данные использовались. Facebook подверг риску манипуляций данные пользователей, поскольку разрешил таким компаниям, как Cambridge Analytica и другим, получить доступ к личным данным без согласия пользователей", - говорится в представлении генпрокурора Вашингтона Карла Расина.
Отмечается, что этот иск должен заставить Facebook выполнять собственные обещания по защите приватности пользователей.
Напомним, 17 марта стало известно, что британо-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа с целью предвидения электоральных решений
- Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей .
- В марте Израиль начал расследование об утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
- Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.
- Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников , заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.
- 2 мая политически аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии .
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