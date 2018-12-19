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В США прокуратура судится против Facebook

Причиной для иска стало предоставление доступа к данным пользователей Facebook компании Cambridge Analytica. Эти данные могли использовать для влияния на результаты президентских выборов в 2016 году

Об этом сообщает издание The Hill, передает Голос Америки .

"Facebook не защитил конфиденциальность своих пользователей и обманул их относительно того, кто имел доступ к их данным и как эти данные использовались. Facebook подверг риску манипуляций данные пользователей, поскольку разрешил таким компаниям, как Cambridge Analytica и другим, получить доступ к личным данным без согласия пользователей", - говорится в представлении генпрокурора Вашингтона Карла Расина.

Отмечается, что этот иск должен заставить Facebook выполнять собственные обещания по защите приватности пользователей.

Напомним, 17 марта стало известно, что британо-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа с целью  предвидения электоральных решений

 
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