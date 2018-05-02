В США закрывается Cambrіdge Analytica, которая собрала данные 87 млн пользователей Facebook
2 мая, 2018, 22:00
Политическая аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, закрывается
Об этом сообщает BBC.
Фирму обвинили в ненадлежащем использовании данных от имени политических клиентов.
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Действующий глава компании Джулиан Витланд заявил, что правление признало ребрендинг Cambrіdge Analytica в нынешних условиях "бесполезным", сообщает издание Gizmodo.
- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала глава компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
- В марте Израиль начал расследование по утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
- Вскоре в США подали первый коллективный иск за масштабную утечку данных.
- Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.
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