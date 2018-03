Facebook разорвал сотрудничество с компанией, которая для штаба Трампа собирала личные данные пользователей

18 марта, 2018, 16:51

Facebook прекратил в своей сети работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанной с ней консалтинговой фирмы Strategic Communication Laboratories

Об этом сообщается в newsroom IT-гиганта.



В эпицентре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life (“Твоя цифровая жизнь”). Согласно заявлению Facebook, эта программа составляла психологические портреты пользователей на основе постов в Facebook, личных данных, указанных в социальной сети, и реакций на публикации других пользователей. После чего эти данные передавались или продавались заинтересованным лицам.

В целом речь идет о данных 270 тыс. пользователей.

Тогда как британская газета The Guardian пишет о 50 млн профилей. И на это Cambridge Analytica вроде потратила $1 млн.



Facebook также удалил приложение Когана.

При этом на официальном сайте Cambridge Analytica говорится, что она предоставляла предвыборному штабу Трампа "информационно-консультационные услуги и помогла выиграть выборы". Также компания прямо сообщает, что, кроме обычного коммерческого маркетинга, активно занимается избирательными и другими политическими компаниями.



Не исключено, что компания, в совет директоров которой входит бывший советник президента США Стивен Беннон, передавала штаба Трампа данные о мнения избирателей.



По данным Федеральной избирательной комиссии США, предвыборный штаб Трампа заплатил компании более $6,2 млн.