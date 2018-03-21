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Скандал с использованием данных 50 млн пользователей Facebook: главу компании Cambridge Analytica отстранили


фото: Appleinsider
Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса на фоне обвинений компании в злоупотреблении данным 50 млн пользователей Facebook

Об этом сообщает издание ABC News.

Выяснилось, что представители совета директоров тайно записали комментарии Никса, которые тот сделал в отчете британскому четвертому каналу.

Таким образом, эти и другие обвинения, как объяснили в компании, не отражают ценности и работу фирмы, а его отстранение демонстрирует серьезность, с которой правления рассматривает это нарушение.

Также представители Cambridge Analytica попросили Александра Тайлера стать исполняющим обязанности исполнительного директора компании, пока последняя находится под следствием британских чиновников за использование данных пользователей Facebook.

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британо-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2106 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
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