Скандал с использованием данных 50 млн пользователей Facebook: главу компании Cambridge Analytica отстранили

21 марта, 2018, 09:22

Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса на фоне обвинений компании в злоупотреблении данным 50 млн пользователей Facebook

Об этом сообщает издание ABC News.

Выяснилось, что представители совета директоров тайно записали комментарии Никса, которые тот сделал в отчете британскому четвертому каналу.

Таким образом, эти и другие обвинения, как объяснили в компании, не отражают ценности и работу фирмы, а его отстранение демонстрирует серьезность, с которой правления рассматривает это нарушение.

Также представители Cambridge Analytica попросили Александра Тайлера стать исполняющим обязанности исполнительного директора компании, пока последняя находится под следствием британских чиновников за использование данных пользователей Facebook.